Vita al limite e poi, chi sono Rena e Lee: la loro storia e come sono oggi

Conosciamo meglio la storia di Rena e Lee, protagonisti delle puntate di Vite al limite: il loro passato con i vari cambiamenti

Rena e Lee sono sempre stati avvolti dalla passione, ma i due hanno avuto vita difficile a causa del loro peso. Protagonisti delle puntate di Vite al limite, la coppia ha potuto avere il primo rapporto dopo ben undici anni. I due, provenienti dal Missouri, in USA, hanno lavorato insieme al Dott.Now. Dai 570 chili complessivi iniziali sono arrivati a perdere metà del loro peso dopo appena un anno. La coppia è stata protagonista anche a My 600lb Life, dove hanno raccontato la loro storia ben dieci anni fa. Il loro incontro è avvenuto nel 2007, ma senza l’aiuto della clinica del Dott.Now non avrebbero avuto mai rapporti intimi. La perdita notevole di peso ha fatto in modo che la coppia abbia potuto pensare anche alla propria sfera intima.

Vita al limite, chi sono Rena e Lee: i problemi

Ma nel corso della loro vita di coppia hanno avuto numerosi problemi che hanno superato brillantemente con dedizione. L’uomo è stato tentato alle vecchie abitudini e così la donna lo ha minacciato con Lee che ha assunto successivamente anche un comportamento violento per la frustrazione all’interno della propria abitazione. Infine, la coppia si è anche sottoposta a terapie per abusi domestici, in cui Lee prometteva di non ricorrere alla violenza. Ora i due sono molto felici insieme con il percorso che è risultato estremamente positivo.