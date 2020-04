Ursula Von der Leyen: “Nessuno programmi le vacanze estive”

La presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, pessimista sul normale svolgimento delle vacanze in estate: “Non prenotate”.

La presidente della Commissione Europea, Ursula Von del Leyen, dichiara senza mezze misure che per la prossima estate chi aveva in programma di organizzare le proprie vacanze “non deve farlo”.

L’alta esponente UE fa sapere, nel corso di una sua intervista al quotidiano tedesco ‘Bild’: “Va assolutamente limitato al massimo qualunque tipo di contatto con anziani senza vaccino. La solitudine è una prospettiva angosciante ma questo è l’unico modo per preservare la loro vita. Contro il Coronavirus serve anche molta paziente. Mi auguro che possa essere trovato un vaccino entro la fine dell’anno. Nel frattempo tutta l’Europa deve imparare a convivere con la presenza di questo virus, per molti altri mesi ancora. Di sicuro per l’intero 2020, nel corso del quale servirà usare la massima cautela possibile”.

Ursula Von der Leyen: “Aspettate a programmare le vacanze”. Più possibilista Franceschini

Ed ancora, Ursula Von der Leyen aggiunge: “A tutti i cittadini raccomando di non fare alcun piano per le loro vacanze. Oggi come oggi fare dei piani per luglio ed agosto non è possibile. Per quanto riguarda la riapertura delle scuole, i più giovani hanno una libertà di movimento maggiore rispetto alle fasce più deboli rappresentate dagli anziani e da persone con gravi patologie in corso”. Per quanto riguarda l’Italia, il ministro dei Beni culturali e del turismo Dario Franceschini aveva espresso ottimismo riguardo alla possibilità di potere andare in spiaggia. “Dipende però dalla disciplina nel continuare a rispettare le misure di sicurezza riguardo agli affollamenti. Il ministero sta lavorando per incentivare il turismo interno, con gli italiani che sono invitati a visitare il Bel Paese più di quanto mai fatto prima, fra borghi, treni storici, piste ciclabili ed altre iniziative”.

