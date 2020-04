L’ultimo imperatore, chi è l’attore John Lone e come è diventato oggi

Conosciamo meglio l’attore John Lone, celebre nell’interpretazione de “L’ultimo imperatore”: vediamo com’è diventato oggi

John Lone nasce a Hong Kong il 13 ottobre 1952. Il suo vero nome è Ng Kwok-Leung: dall’orfanotrofio in cui viene messo inizia ad addestrarsi al Chiu Chiu nell’Accademia di Hong Kong e all’Opera di Pechino e così all’età di 10 anni prende il nome “Johnny”. Successivamente cambia nome in “John Lone”: “John” deriva dal soprannome”Johnny”, mentre il cognome “Lone” è l’anglo-fonizzazione di “Leung”. Lascia la compagnia dell’Opera di Pechino e vola a Los Angeles per continuare gli studi di arti dello spettacolo all’Accademia americana di Arti Drammatiche di Pasadena.

Debutta al cinema nel 1976 in King Kong, poi è tra i protagonisti del film in L’uomo dei ghiacci (1984). La sua interpretazione più importante riguarda, infine, l’ultimo imperatore cinese Pu Yi in L’ultimo imperatore (1987) di Bernardo Bertolucci, con anche una nomination al Golden Globe 1988.

L’ultimo imperatore, la foto di oggi John Lone

Attualmente lo stesso John è stato nominato come “l’attore più sexy del mondo” dalla prestigiosa rivista “Glam’Mag” nel numero di maggio 2020. E così sui social sono arrivati già i primi commenti: “Lui è indubbiamente attraente, e sta sapientemente costruendo la sua carriera oltre il suo aspetto”, l’annuncio di un fan.