Il giornale ‘Washington Post’ riferisce di una proposta di Donald Trump sul Coronavirus e su come contrastarlo. Il suo consigliere lo ha subito stoppato.

Il ‘Washington Post’ attribuisce a Donald Trump una frase estremamente controversa in merito alla situazione Coronavirus che ha investito gli Stati Uniti. Il presidente americano avrebbe infatti detto “Perché non lasciamo che inondi il Paese?”, paventando la possibilità che in tal modo sorgesse poi una immunità di gregge contro il Covid-19, esattamente come avviene per l’influenza.

Parole che l’immunologo Anthony Fauci, consulente dell’amministrazione Trump in questa crisi sanitaria in atto, ha però prontamente stroncato. “No, in questo modo morirebbe moltissima gente” è la risposta che il giornale affida all’esperto. Quest’ultimo dirige il National Institute of Allergy and Infectious Diseases ed in passato ha svolto consulenze di primo piano per altri sei presidenti americani. Sempre il Whasington Post sostiene che Trump avrebbe fatto di tutto pur di non fare fermare l’economia del Paese che guida. Ma Fauci ha fatto in modo che il bene delle persone – milioni di persone – prevalesse sugli interessi finanziari.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Trump Coronavirus, il Washington Post: “Team di esperti esasperati dalle assurde proposte dell’amministrazione”

Alla fine il team di esperti che avrebbe dovuto collaborare con la Casa Bianca, e che consta di Fauci e di altri sei scienziati, ha iniziato a riunirsi in maniera privata, senza rappresentanti del Governo. Questo perché, afferma il WP, “tutti loro erano frustrati dai ‘voodoo’, ovvero dalle proposte strampalate proposte nel corso delle riunioni consuete dai funzionari politici, Trump in testa, per fermare la diffusione del Coronavirus. Negli Usa i casi di Covid-19 sono ormai mezzo milione ed i morti 20mila. Superata in questa triste classifica delle vittime l’Italia. E per gli esperti purtroppo il numero degli infetti sarebbe verosimilmente molto più alto. Lo stesso Fauci esprime l’augurio di potere raggiungere una qualche parvenza di normalità entro novembre. Inoltre aggiunge anche che adottare prima le misure restrittive avrebbe fatto si che molti dei morti da Coronavirus negli Usa avrebbero potuto sopravvivere.

