Due decessi improvvisi in nemmeno un anno, entrambi i genitori morti troppo presto. Adesso tre bimbi sono rimasti da soli.

Tre bambini devono fare i conti con la terribile realtà e con entrambi i genitori morti nel giro di nemmeno un anno. Dopo avere perso la mamma Sioned Evans a 33 anni ad agosto 2019, stavolta è toccato al loro papà, il 36enne Robert Holmes, andarsene per sempre.

L’uomo è stato fatalmente investito da un’auto mentre percorreva un tratto di strada in bicicletta, venerdì 10 aprile. Invece sua moglie Sioned perì a causa di un arresto cardiaco improvviso. La famiglia viveva in Galles, nella località di Prestatyn. Un altro terribile colpo per i loro figli Aaron, Jack e Connor. Sui social network stanno arrivando numerosissimi messaggi di cordoglio da parte di parenti, amici ma anche di tante altre persone che non conoscevano gli Holmes ma che provano profonda tristezza per via di quanto accaduto.

Genitori morti, la polizia a caccia del pirata della strada che ha investito Robert

Dopo il decesso della madre dei bambini, grazie ad una raccolta fondi online furono raccolte 4500 sterline. Al cambio attuale poco più di 5100 euro. Con quei soldi suo marito Robert pagò il funerale. Ora la polizia locale ha aperto una indagine per cercare di individuare il pirata della strada che ha investito ed ucciso l’uomo. Infatti la persona al volante non si è fermata a prestare soccorso, scappando subito dopo. La polizia ha rivolto un appello a tutti coloro che hanno eventualmente assistito all’episodio, affinché forniscano delle informazioni utili in merito per rintracciare il colpevole.

