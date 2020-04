Tornado Usa, sei morti nel Mississippi: stato di emergenza

Ancora una tragedia proveniente dagli Stati Uniti. A causa di un tornado nel Mississippi hanno perso la vita sei persone: il governatore vara lo stato di emergenza

Non finiscono le brutte notizie provenienti dagli Stati Uniti. Ancora una tragedia con la scomparsa di sei persone a causa di un tornado nel Mississippi, nel sud degli USA. Così il governatore Tate Reeves ha varato lo stato di emergenza “per proteggere la salute e la sicurezza della popolazione. Stiamo mobilitando tutte le risorse disponibili per proteggere anche le proprietà di tutti. Non siete soli”, le sue dichiarazioni.

Tornado Usa, danni senza precedenti

Come svelato dai media americani così i danni provocati sono davvero catastrofici. Così il meteo nazionale degli Stati Uniti ha lanciato l’allarme per l’emergenza da tornado dando il suo massimo livello di allerta. I danni maggiori sono stati riscontrati nelle città di Collins, Seminary, Williamsburg, Laurel, Ellisville, Sharon. Secondo le prime stime è un EF5 con raffiche di vento superiori ai 400km/h: infine, poche ore fa un altro tornado molto violento aveva colpito Monroe, in Louisiana.