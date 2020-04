Si parla da mesi della separazione tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, Milly Carlucci però ha deciso di fare un passo indietro e non commentare.

La conclusione della storia d’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, due dei ballerini più apprezzati nel mondo televisivo, fa discutere di appassionati di gossip ormai da diversi mesi. Le voci e le opinioni sulla loro separazione sono cominciate quando l’ex concorrente di ‘Amici’ Valentin, ha rivelato di aver avuto una relazione con Francesca. Lo stesso ballerino ha chiarito che tra loro la complicità è iniziata dopo che Francesca aveva definito le pratiche per la separazione. Si apprende dunque dalla stessa fonte che il matrimonio tra Raimondo e Francesca si è concluso in ottobre.

Nonostante le numerose voci circolate in queste ultime settimane, né Todaro né la Tocca hanno voluto rilasciare dichiarazioni o interviste a riguardo. Per i due la privacy è la cosa più importante. I giornali specializzati in gossip, dunque, hanno cercato di carpire dettagli e informazioni dalle persone che li conoscono, ma i risultati per il momento sono stati scarni.

Separazione Todaro-Tocca, la decisione di Milly Carlucci

Il primo personaggio famoso interpellato sulla vicenda è stata Milly Carlucci. La conduttrice Rai ha un rapporto molto stretto con Todaro, per il quale stravede professionalmente al punto da averlo voluto come coreografo a ‘Il Cantante Mascherato‘. Interrogata dai giornalisti, infatti, questa ha dichiarato: “Non voglio entrare su questo terreno ed esprimermi a riguardo. L’unico che può nel caso parlarne è Raimondo…”. Una scelta logica e rispettosa, visto che si tratta della vita personale di due persone a cui spetta l’esclusivo diritto di rivelare o meno informazioni.