Stasera in tv – Report, le anticipazioni del 13 aprile

Da non perdere questa sera, lunedì 13 aprile 2020, con l’appuntamento in prima serata su RaiTre con Report: ecco le anticipazioni di oggi

Questa sera, lunedì 13 aprile 2020, tornerà l’appuntamento con una nuova puntata di “Report“. Si parlerà della crisi economica mondiale che si è creata in seguito all’emergenza Coronavirus con un focus in particolare sulla situazione della sanità nella Regione Umbria e sull’utilizzo dei dispositivi digitali nel sistema sanitario nazionale. Successivamente si prenderà in esame i numeri impressionanti dei possedimenti Benetton in Patagonia, che rappresenta il più grande latifondo di tutta l’Argentina.

Stasera in tv – Report, le curiosità

Un altro tema che verrà esaminato a fondo durante la puntata di questa sera sarà quello che riguarda il letame prodotto dal bestiame, che fino agli anni Sessanta era considerato oro per una piccola azienda agricola, ma che oggi è diventato davvero un problema. Tanti temi trattati in Report con la pandemia che risulterà sempre l’argomento principale viste queste lunghe settimane davvero pesanti. Cosa succederà a partire dai prossimi mesi e quali aspetti verranno presi in discussione: come ripartirà l’economia mondiale? Sigfrido Ranucci sarà il padrone di casa con una nuova puntata davvero imperdibile in onda in prima serata su RaiTre.