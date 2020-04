Stasera in tv – Il Commissario Montalbano, le anticipazioni del 13 aprile

Appuntamento da non perdere con una nuova puntata de “Il Commissario Montalbano” in prima serata su RaiUno: ecco tutte le curiosità del 13 aprile

Torna l’appuntamento questa sera, lunedì 13 aprile, con una nuova puntata in prima serata su RaiUno de “Il Commissario Montalbano” intitolata “Il Gatto e il Cardellino“. Così ci sarà un nuovo caso a Vigata, quando in pochi giorni tre vecchiette sono preda di un ladro in moto con il casco. L’uomo sparava, ma non aveva come obiettivo quello di uccidere: così il commissario scopre che erano soltanti colpi a salve soltanto per creare malumori e precedenti per poi arrivare ad uccidere davvero una ricca signora.

Stasera in tv – Il Commissario Montalbano, le curiosità

La signora benestante è molto legata al suo gatto e il cardellino: grazie a questi due indizi il Commissario scopre la verità della dinamica. Inoltre, appare ogni tanto il vicecommissario Augello visto che è in licenza matrimoniale. In questura arriva il suo sostituto, Barbara, amica di infanzia di Montalbano: la sua entrata mette in subbuglio un po’ tutti con Augello, Fazio e Montalbano molto attratti dalla donna. Alla fine indagheranno sulla scomparsa del dottor Landolina liberando Mariuccia da suo padre. Dopo l’indagine a buon fine Montalbano e Augello trascorrono insieme la sera dell’addio al celibato di quest’ultimo. Infine, Fazio si farà forza e riuscirà ad invitare Barbara ad uscire. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 13 aprile 2020, con una nuova puntata in prima serata su RaiUno.