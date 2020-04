Nathalie Guetta: chi è Yudiel Sanchez, ex marito dell’attrice

Cosa c’è da sapere su Nathalie Guetta, carriera e vita privata dell’attrice: chi è l’ex marito Yudiel Sanchez, un giovane cubano.

Sorellastra di David Guetta e del giornalista e politologo Bernard Guetta, Nathalie Guetta – parigina di nascita – è nota nel nostro Paese per essere una delle protagoniste di Don Matteo.

Attrice molto apprezzata, soprattutto per la sua simpatia, è stata a lungo sentimentalmente legata a Yudiel Sanchez. Il rapporto con il marito, un giovane cubano, è però finito secondo quanto si apprende nel peggiore dei modi.

Il matrimonio di Nathalie Guetta con Yudiel Sanchez

L’attrice è nota in Italia per aver ricoperto il ruolo della perpetua Natalina nella fiction di Raiuno ‘Don Matteo’ e per aver partecipato, sempre sulla rete ammiraglia della Rai, all’edizione 2018 di ‘Ballando con le Stelle’, nel corso della quale ha ballato in coppia con Simone Di Pasquale. Sui reali motivi della separazione con Yudiel Sanchez si sa poco.

In un’intervista a ‘Vieni da me’, pur non parlando direttamente del matrimonio, l’attrice ha raccontato: “Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma né una nonna, quindi m’è rimasto questo: sono un’attrice”. Il matrimonio tra la sorellastra di David Guetta e il marito cubano è durato soltanto 5 anni. Per Nathalie Guetta, a quanto pare, adesso contano solo gli impegni professionali.