Calcio in lutto: morto Peter Bonetti, leggendario portiere del Chelsea

Morto Peter Bonetti, leggendario portiere del Chelsea, nuovo lutto nel mondo del calcio inglese: chi era l’estremo difensore campione del mondo.

Ancora un lutto nel calcio britannico: a qualche mese dalla morte di Martin Peters, leggenda della Nazionale di calcio inglese e del West Ham, oltre che eroe del Mondiale vinto dalla selezione dei tre leoni nel 1966, è deceduto Peter Bonetti.

Anche il leggendario portiere del Chelsea fece parte della spedizione inglese che conquistò quello storico Mondiale tra le mura amiche.

Chi era Peter Bonetti, leggendario portiere del Chelsea

Il Chelsea ha reso omaggio a Bonetti, che ha fatto 729 presenze per il club ed era una “superstar dei portieri degli anni ’60 e ’70”. Un messaggio sul sito web del club della Premier League recitava: “Il Chelsea Football Club è estremamente rattristato per annunciare la scomparsa oggi di uno dei nostri indiscutibilmente grandi giocatori di tutti i tempi, Peter Bonetti. Il nostro ex portiere ha sofferto di una malattia per molto tempo. Tutti al Chelsea desiderano inviare le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Peter”.

Dotato di ottimi riflessi tanto da essere soprannominato The Cat, ovvero il gatto, con il Chelsea vinse una Coppa di Lega, una Coppa d’Inghilterra e una Coppa delle Coppe. Appena sette furono le presenze con la maglia della nazionale inglese, dove fu chiuso a lungo dalla concorrenza del più quotato Gordon Banks, scomparso a febbraio 2019 e da molti ritenuto l’autore della parata più bella della storia, su Pelè ai Mondiali del 1970.