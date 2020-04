Luca Zingaretti, chi è: età, foto, carriera del famoso Montalbano

Luca Zingaretti, chi è l’attore interprete della serie Il Commissario Montalbano, anche attore di teatro, cinematografico e doppiatore.

Luca Zingaretti, classe 1961, è originario di Roma dove ha vissuto con i genitori, la sorella Angela e il fratello Nicola, Segretario del PD e presidente della regione Lazio. Dal 2012 è sposato con l’attrice Luisa Ranieri con la quale ha avuto due figlie, Emma e Bianca. Dal 1999 interpreta Il Commissario Montalbano, che gli ha portato il successo in Italia e all’estero.

All’inizio della sua carriera Luca Zingaretti ha provato ad avvicinarsi, come il fratello Nicola, alla politica, poi tenta la carriera del calcio giocando nel Rimini. In seguito si iscrive all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, dove ha studiato con Andrea Camilleri, di cui sarà grande amico per tutta la vita. Partecipa a film come Gli occhiali d’oro, Il giovane Mussolini, Il branco, Passione estrema o Rewind in piccoli ruoli. Alla fine degli anni ’90 prende parte a film come Tu ridi e a L’anniversario, che gli valgono i primi riconoscimenti, con le candidature ai Nastri d’argento del 1999 come attore non protagonista e del 2000 come migliore attore. Dal ’99 arriva il successo vestendo i panni di Salvo Montalbano ne Il Commissario Montalbano. Nonostante l’impegno della serie, partecipa anche ad altre pellicole che lo confermano tra gli attori più affermati italiani.

Zingaretti, da amante del teatro, nel 2007 dirige il suo primo spettacolo con La sirena, al quale ne seguiranno altri negli anni successivi. Ha svolto anche attività di doppiatore, con il personaggio di Marlin nel film d’animazione Alla ricerca di Nemo, che gli ha fatto vincere il Nastro d’argento. Nel 1997 si è sposato con Margherita D’Amico, giornalista e scrittrice con la quale ha divorziato nel 2008.

