Jurassic Park, chi è la piccola Lex: che fine ha fatto Ariana Richards

In Jurassic Park, blockbuster del 1993 di Steven Spielberg, Ariana Richards ha interpretato la piccola Lex Murphy. Oggi ha deciso di cambiare completamente carriera.

Jurassic Park è uscito nel 1993 dalla mente geniale di Steven Spielberg ed è stato un successo mondiale. La storia era ambientata nel parco costruito a Isla Nublar da John Hammond, miliardario che era riuscito a clonare e riportare in vita dinosauri estinti e situati all’interno di recinti elettrificati. Un tecnico riesca a sabotare i sistemi di sicurezza liberando gli animali preistorici quando nel parco entrano il paleontologo Alan Grant, la paolobotanica Ellie Sattler e i nipoti di Hammond, Tim e Lex Murphy.

Con protagonisti principali Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Samuel L. Jackson e, la nipote di Hammond, Alexis “Lex” Murphy, interpretata dall’attrice Ariana Richards che, oggi, ha cambiato completamente il suo mestiere. Al tempo aveva solo 14 anni e aveva già partecipato a un altro cult, Tremors, di Ron Underwood. Per ottenere la parte del film di Spielberg, dovette entrare in una stanza e urlare a squarciagola più volte. Per il suo ruolo vince lo Young Artist Award come Miglior giovane attrice in un film e il regista la richiamò nel sequel, Il mondo perduto – Jurassic Park, del 1997. Successivamente, Ariana ha preso una lunga pausa dalla recitazione e si è laureata allo Skidmore College in Belle Arti e Teatro.

Il cambio di carriera per Ariana Richards

L’attrice con origini italiane e irlandesi è una discendente del pittore veneziano Carlo Crivelli. Ha sempre amato l’arte e si è avvicinata alla pittura vincendo il Premio d’eccellenza Art of the West nel 2006 e il National Professional Oil Panting Competition nel 2005, grazie ai suoi dipinti impressionisti. A 38 anni, oggi, ha abbandonato il cinema definitivamente dopo aver preso parte a piccoli ruoli ed è una stimata pittrice, specializzata in ritratti e paesaggi. Inoltre, è mamma di un bambino.

