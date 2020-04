Giulia De Lellis e Andrea Damante, grave insulto sui social: ecco la “difesa”

Volano parole grosse contro Giulia De Lellis e Andrea Damante dopo il loro presunto ritorno di fiamma. Ma c’è anche chi li difende.

Fa ancora molto discutere il (presunto) ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, con i fan della coppia divisi in due schieramenti: da un lato chi festeggia il ritrovato amore sostenendo che i Nostri siano fatti l’uno per l’altra; dall’altro lato chi insinua che sia tutta una messinscena per avere un po’ di facile celebrità in questa lunga quarantena. Sta di fatto che volano parole sempre più grosse e la situazione rischia di sfuggire di mano.

La coppia De Lellis-Damante nel mirino degli haters

Nonostante la notizia della riappacificazione ufficiale tra i due non sia stata ancora data, le accuse che piovono su Giulia De Lellis e Andrea Damante sono davvero molto pesanti. Tanto che il giornalista Gabriele Parpiglia, che li aveva “beccati” qualche giorno fa a fare la spesa insieme, è dovuto intervenire per difendere la coppia nata a Uomini e Donne e se stesso dagli attacchi degli haters.

Su Instagram, e precisamente sotto al video di Andrea Damante postato dal profilo di Verissimo, Parpiglia ha risposto a un hater che accusava i ragazzi di essere dei “venduti”: “In che senso, ragazzino? Per esempio approfitta di questo caos, per iniziare a comprare un oggetto che si chiama libro. Conosci? Poi loro non hanno mai venduto niente e che per te sia un pensiero difficile da capire”, ha ribattuto il giornalista, aggiungendo subito dopo: “Però ti lascio nella tua sicurezza sinonimo di ignoranza. Sai cosa è un sinonimo? Ti aiuto. Non si mangia”. E il match continua…

