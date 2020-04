Dopo un viaggio negli Stati Uniti, Giovanna Pancheri di Sky Tg24 ha scoperto di avere il Coronavirus. “Il mio autoisolamento ha salvato la mia famiglia”.

La telegiornalista di Sky Tg24, Giovanna Pancheri, è affetta da Coronavirus. Lo ha fatto sapere lei stessa attraverso un messaggio video postato sul suo profilo personale Instagram.

“Cari amici, vi faccio gli auguri di buona Pasqua spiegandovi anche cosa mi è successo nelle ultime settimane. Così ho salvato la mia famiglia – racconta – dopo un mese sono ancora positiva ma credo di aver superato la parte più difficile. “Ho aspettato un pò a fare questo video, sperando di potervi dare delle buone notizie riguardo alla mia guarigione. Purtroppo però anche il secondo tampone ha dato esito positivo. Sono tornata dagli Usa un mese fa, attorno al 19 marzo ho avvertito i primi sintomi e ho fatto il tampone il 23. La prima volta che ti viene detto sembra una sentenza ma per fortuna questa malattia si può superare. Io ho avuto dei sintomi comunque lievi, a confronto con altre situazioni. Mi considero anzi assolutamente fortunata. Vorrei condividere con voi il fatto che ci sono dei sintomi che davvero rappresentano una spia importante.

Giovanna Pancheri: “Perdita dell’olfatto improvvisa il segnale che avevo il Coronavirus”

Nel mio caso c’è stata la perdita dell’olfatto e vi assicuro che se lo avete lo capite. Non avete il naso congestionato, succede all’improvviso. Io me ne sono accorta una mattina facendo una doccia e non sentendo più il profumo del bagnoschiuma. Da lì in poi ogni odore è risultato assente”. Il racconto di Giovanna Pancheri prosegue con dei dovuti ringraziamenti. “Vorrei ringraziare i dottori e la Asl Roma 1 che mi hanno curata al meglio delle condizioni. Ogni giorno mi hanno monitorata rassicurandomi. E ringrazio anche i miei familiari, che mi hanno permesso di vivere il mio isolamento con nessun trauma. Vengo servita a distanza con tutto quello che mi serve. L’isolamento è uno strumento importantissimo e che funziona. quando sono tornata dagli Stati Uniti mi sono messa in quarantena volontaria, pur non essendoci ancora alcun obbligo di farlo per chi arrivava dall’estero”.

“Isolarmi per mia scelta ha messo al riparo la mia famiglia”

“Già si sapeva che a New York la situazione sarebbe esplosa e che rappresentava un covo del Covid 19. In questo modo ho veramente salvato la mia famiglia. È fondamentale rispettare l’isolamento, lo dico specialmente a tutti quelli che dal Nord Italia scendono al Sud. Se lo fate, restate in isolamento per almeno due settimane”. Ma Giovanna Pancheri aggiunge: “Il Coronavirus può durare anche più di due settimane. Ho fatto un altro tampone stamattina (ieri, 12 aprile 2020, n.d.r.) e l’esito è positivo. Comunque sto bene e penso di avere superato la parte più difficile della malattia. Aspetto con ansia di guarire del tutto”.

