Fatima Trotta, chi è Luigi De Falco, marito della showgirl che conduce insieme a Stefano De Martino il programma comico ‘Made in sud’.

Nata a Napoli il 2 luglio 1986, Fatima Trotta è nota al grande pubblico per essere la spalla di Stefano De Martino nel programma di Raidue, Stasera tutto è possibile. Inizia la carriera a ‘Veline’ come candidata, quindi come concorrente ai ‘Raccomandati’, programma condotto da Carlo Conti.

Qualche anno fa, la showgirl ha consolidato la sua storia d’amore con Luigi De Falco: la coppia si è sposata l’1 luglio del 2016, ma non ha ancora avuto figli. Ad accompagnarla all’altare, Biagio Izzo.

Chi è Luigi De Falco, marito di Fatima Trotta

Comico del duo I gemelli De Falco, che abbiamo imparato a conoscere a Made in Sud, Luigi De Falco è figlio dell’ex vicesindaco di Boscoreale, in provincia di Napoli. Lui e Fatima Trotta si sono conosciuti proprio sul ‘posto di lavoro’, durante una delle trasmissioni a cui hanno lavorato insieme. Il duo comico del quale fa parte insieme al gemello Vincenzo è stato fondato nel 1982 e i due fratelli hanno debuttato per la prima volta nel 2005 al Festival del Cabaret.

I due comici hanno iniziato come molti altri facendo una lunga gavetta, in particolare nei villaggi turistici. Nel 2007, iniziano a fare sul serio e comincia la fortunata collaborazione con il Teatro Tam Tunnel Comedy Club, nell’ambito del laboratorio dei nuovi comici napoletani Si…pariando. Fanno parte del cast di Made in Sud già dai tempi in cui il programma andava in onda su Comedy Central.