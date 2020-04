Per il giorno di Pasqua Fabrizio Corona ha pubblicato un video in cui mostra l’allenamento a cui si sottopone il figlio Carlos Maria.

In questi ultimi mesi Fabrizio Corona ha voluto condividere con i propri fan alcuni scatti di vita familiare insieme al figlio Carlos. Scene di vita vissuta che dimostrano come l’ex re dei paparazzi stia traendo il meglio da questo periodo di quarantena e stia cercando di godersi il rapporto con la sua progenie. Sul profilo social si va dagli scatti in cui mostrano complicità, a quelli nostalgici in cui Corona ricorda i primi anni del figlio.

Alle foto, di tanto in tanto, Fabrizio aggiunge qualche video. Lo scorso mese ha mostrato un confronto padre-figlio in una delle camere di casa. Il padre teneva il possesso del pallone da calcio e tentava il dribbling sul figlio. Questo dimostrava una buona attitudine difensiva e riusciva a prendere spesso il pallone, ma il padre riconquistava il controllo d’esperienza.

Fabrizio Corona si allena con il figlio Carlos

Il video pubblicato nelle ultime ore ci mostra Carlos e Fabrizio a petto nudo, l’uno di fronte all’altro. Entrambi portano alla testa una fascia stile karate che sul giovane ricorda quella indossata da Daniel La Russa in ‘Karate Kid‘. Una volta avviato il video si vede il ragazzo che solleva un bilanciere. Quando lo porta su urla un numero e quando lo porta giù e Fabrizio che urla quello successivo. La sequenza di sollevamenti si conclude al “20”, numero urlato da entrambi. Accanto al post si legge: “PORTAMI CON TE, INDICAMI LA STRADA GIUSTA. AUGURI❤️”, citazione della canzone di Ultimo in sottofondo, ma messaggio rivolto al figlio in più di un’occasione.