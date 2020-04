Dottor Nowzaradan, chi è il medico di Vite al Limite: età, vita, carriera

Younan Nowzaradan è un chirurgo iraniano-americano diventato una vera e propria star televisiva. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Ormai da quasi dieci anni a capo del reality tv americano Vite al limite, il dottor Nowzaradan è diventato un vero e proprio mito, anche sul web, complici la sua espressione sempre identica e i suoi rimproveri che non ammettono repliche. La sua specialità consiste nel definire e poi seguire passo dopo passo il drastico percorso di dimagrimento di persone patologicamente obese (parliamo di 200-300 chili!), documentando per un anno le varie tappe della dieta e dell’intervento di bypass gastrico a cui vengono sottoposte. Conosciamolo più da vicino.

Leggi anche –> Vite al Limite, dove si trova la clinica del Dottor Nowzardan?

Leggi anche –> Addio a Sean Milliken, uno dei protagonisti di “Vite al limite”: ecco chi era

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit del Dottor Nowzaradan

Younan Nowzaradan è un chirurgo iraniano-americano di 74 anni, specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica e con una lunga carriera alle spalle. E’ nato l’11 ottobre 1944, è alto circa 167 cm e pesa 70 kg. Non si sa molto circa la sua infanzia e adolescenza, ma si è brillantemente laureato in medicina a Teheran per poi perfezionarsi negli Stati Uniti. Lavora in vari ospedali del Texas, e in particolare è a capo della clinica di Houston dove è anche ambientato il docu-reality Vite al limite. E’ considerato uno dei massimi esperti del trattamento dell’obesità e delle tecniche laparoscopiche di bypass gastrico, che esegue anche su pazienti ad alto rischio.

Nonostante abbia vissuto in un territorio molto complesso, sia politicamente sia economicamente, grazie alla sua ambizione il dottor Nowzaradan ha scalato velocemente le vette del successo. Come accennato, dopo aver terminato la sua formazione medica a Teheran, infatti, Younan Nowzaradan è emigrato negli Stati Uniti, dove ha continuato a studiare e dove tuttora vive e lavora. La sua clinica si trova al 4009 Bellaire Boulevard di Houston: è un centro all’avanguardia e i suoi pazienti hanno piena fiducia dello staff che ci lavora e delle attrezzature mediche di cui dispone.

Il “segno particolare” del dottor Nowzaradan è senz’altro l’imperturbabilità e la propensione a rimproverare nei suoi modi bruschi i pazienti, che ne fa anche un grande motivatore: non a caso sono ormai moltissimi i meme e le pagine fan sui social (dove è noto come “Dr. Now”) che elogiano e ironizzano sul suo modo di fare. Per il resto, il dottor Nowzaradan si è sposato nel 1975 con la signora Dolores e con lei ha avuto tre figli, uno dei quali, Jonathan (classe 1978), è il produttore di My 600-lb Life, versione originale del programma. Jennifer Nowzaradan, nata il 21 febbraio 1980, insegna arte presso una scuola superiore di South Austin mentre Jessica, nata il 1° maggio 1983, si occupa di fotografia.

Leggi anche –> James King, protagonista di “Vite al limite”, morto a 49 anni

EDS