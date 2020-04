Cristina Marocco, chi è Barbara Bellini nel Commissario Montalbano

Chi è Cristina Marocco, l’attrice che interpreta Barbara Bellini nel Commissario Montalbano: carriera artistica, curiosità e vita privata.

Torinese classe 1972, Cristina Marocco ha origini siciliane da parte di padre. Dopo essersi diplomata al Conservatorio di Torino, si è trasferita in Francia.

Il suo incontro con Marc Lavoine e il duetto J’ai tout oublié nel 2001 la fanno conoscere al grande pubblico transalpino. Il video del singolo è stato visto da oltre 5 milioni di persone su Youtube.

Carriera artistica, curiosità e vita privata di Cristina Marocco

Nel frattempo, recita anche nella serie tv Il commissario Montalbano, dove interpreta Barbara Bellini nell’episodio “Il gatto e il cardellino” del 2002. In Francia, inizia a lavorare al suo primo album, A côté du soleil, anticipato dal singolo, Appelle-moi, che esce alla fine del 2003. Il disco vanta importanti collaborazioni tra cui quella con Lara Fabian che per lei scrive la canzone Faire Semblant. Nel 2008 esce il secondo album, Je te dirais que tout est beau.

In Francia è conosciuta anche come attrice di teatro e di cinema: in particolare, è nel cast di Il commissariato Saint Martin, serie nota nel nostro Paese anche con il titolo P.J. – Police judiciaire. Compagna del cantautore Pacifico, la coppia vive a Parigi e nel novembre 2011 sono diventati genitori di Thomas Riccardo. I due cantanti hanno anche collaborato, duettando in alcuni brani.