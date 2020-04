Coronavirus, caso Umbria: i positivi sono in calo costante

I positivi da Coronavirus in Umbria da qualche giorno sono in calo costante: solo un nuovo caso registrato in 24 ore, speranza dai numeri.

Se tutto il Nord Italia combatte ancora una battaglia aperta contro il Coronavirus, ci sono numeri che lasciano ben sperare e che arrivano dal Centro Sud. Sorprendente sembra essere il caso Umbria, anche se molti esperti ritengono incompleti i dati regionali.

Ieri infatti in Umbria si è registrato appena un caso di positività, in provincia di Terni, mentre dalla provincia di Perugia non vengono documentati nuovi casi.

Positivi da Coronavirus in costante calo in Umbria

Da qualche giorno in Regione il dato dei decessi è fermo a 52. Si tratta di cifre che vanno prese con le pinze, ma anche guardando ai confronti col 2019 le differenze non sono enormi come in altre parti d’Italia. Ad esempio, dal primo al 28 marzo 2019, in Umbria ci sono stati 206 decessi, quest’anno nello stesso periodo se ne sono registrati 250, ovvero 44 in più, con un incremento del 21% in più che solo in parte può essere attribuito a Covid-19.

Tornando ai dati odierni, ci sono 75 guariti in più rispetto a ieri, il che vuol dire che i positivi totali sono oggi 941, ovvero 74 in meno. In tutto i positivi dall’inizio della crisi sono 1.320 pazienti, i ricoverati negli ospedali sono 165, ovvero tre in meno, quelli in terapia intensiva 38, ancora uno in meno. Dall’Umbria, insomma, sembrano arrivare timidi segnali che lasciano ben sperare. E non solo qui.