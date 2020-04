Conosciamo meglio la storia di Ricky Memphis: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del celebre attore italiano

Riccardo Fortunati, in arte Ricky Memphis, nasce a Roma il 29 agosto 1968. Inizia la sua carriera con alcune apparizioni in tv alla fine degli anni Ottanta, come “poeta metropolitano”, ospite sul palco del Maurizio Costanzo Show, e in alcune puntate di DeeJay Television. Poi diventa nel 1996 uno dei protagonisti del film Palermo Milano – Solo andata di Claudio, nel ruolo del poliziotto scelto Remo Matteotti. Successivamente diventa celebre come protagonista della serie TV nata nel 2000 Distretto di Polizia con l’interpretazione dell’ispettore Mauro Belli nelle prime sei stagioni. Il suo cognome Memphis nasce dalla sua passione per Elvis Presley, originario di Memphis. Tante le serie tv in cui è stato protagonista: Come un Delfino insieme a Bova e Crimini bianchi; celebre la sua interpretazione nel film Immaturi con la regia di Paolo Genovese.

Ricky Memphis chi è: vita privata

Dal 2000 è legato sentimentalmente con Alessia Cerasaro, conosciuta sul set di Distretto di Polizia visto che la donna lavorava come aiuto regista. Tifosissimo della Roma, la coppia ha anche due figli: Francesco e Maria. I due non sono ancora sposati, ma il loro matrimonio dovrebbe arrivare a breve visto che sono molto credenti.