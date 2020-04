Un ragazzo di vent’anni è stato assassinato, gli hanno sparato attraverso la finestra della cucina. Il giovane si stava occupando della madre disabile, quando l’hanno colpito due proiettili.

Un giovane ragazzo è stato colpito a morte nella sua cucina, viene descritto dalla sua famiglia come un ‘dolce e amorevole‘ figlio che si prendeva cura della madre disabile. Il padre di Michael Rainsford, questo il nome del ragazzo, ha parlato nonostante il dolore dell’omicidio del figlio, avvenuto nella loro casa a Litherland.

Il signor Rainsford, di 53 anni, ha detto che il figlio era solito occuparsi della madre Joanne, di 43 anni, che soffriva di una rara sindrome e una forma di psicosi. Il ragazzo lavorava come costruttore, amava pescare e fare skateboard, che praticava a livello professionale. “Michael era speciale, il dolore e la perdita che stiamo sentendo è insopportabile. Non supereremo mai la sua perdita“, così ha detto suo padre. Con la quarantena a causa del Coronavirus, inoltre, la famiglia non può neanche avere vicini parenti e amici per confortarsi. Michael viveva, oltre che con i suoi genitori, con la sorella di 22 anni Jess, anch’essa affetta da disabilità, e il fratello di 16 anni Joshua.

Il tragico omicidio

Michael è stato colpito da proiettili volanti quando era al lavandino della sua cucina a lavare i piatti. Per il suo omicidio sono stati interrogati due ragazzi di 17 anni dalla Polizia, un altro giovane di 22 anni è stato invece rilasciato su cauzione. Ancora da confermare il movente dell’omicidio. Attorno alla famiglia si stringono amici e compagni di scuola del ragazzo, che promettono di non dimenticarlo, così viene riportato dal Mirror.

