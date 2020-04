Pago lascia Serena e va da Miriana: ecco cosa è successo

Pago lascia Serena e va da Miriana a Roma: ecco perché l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di ricongiungersi con la sua ex moglie.

Seguendo gli ultimi movimenti pubblicati sui profili social da Pago, sembra che il cantautore abbia deciso di trascorrere le festività pasquali insieme al figlio e alla sua ex moglie, Miriana Trevisan. Il viaggio del VIP ha fatto storcere il naso a parecchi dei suoi followers, date le restrizioni vigenti nel Paese a causa del Coronavirus, che dovrebbero essere rispettate da tutti allo stesso modo. Qualche settimana fa tra l’altro, l’ex concorrente del Grande Fratello aveva pubblicato su Instagram un lungo post riferito al figlio, in cui affermava: “Verrei da te ma non lo faccio per il tuo bene”. I followers di Pago non si spiegano questo cambiamento improvviso. Come ben sappiamo, fin ad oggi Pacifico ha trascorso il periodo di quarantena insieme alla sua compagna, Serena Enardu, mentre suo figlio Nicola si trova a Roma insieme alla madre Miriana Trevisan.

Potrebbe interessarti anche –> Pago e Serena, il racconto dell’incidente su Instagram: “Mi ha dato un pugno”

Pago lascia Serena e va da Miriana

Poche ore fa Pago ha pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram, in cui ha mostrato ai followers di aver preso un aereo in partenza da Cagliari e diretto verso Roma Fiumicino. Al contrario di quanto detto diversi giorni fa, quando aveva affermato di aver deciso di restare confinato a Cagliari insieme a Serena e di non avere nessuna intenzione di raggiungere il piccolo Nicola a Roma, il cantante pare aver improvvisamente cambiato idea. Poco dopo le prime stories in aereo, Pago ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme al figlio, avuto dal precedente matrimonio con la Trevisan. La Enardu, dunque, trascorrerà lontana da Pago le festività, mentre quest’ultimo sarà in compagnia dell’ex moglie. Sul profilo di Miriana alcuni fan hanno espresso la loro gioia per questo improvviso ricongiungimento familiare, ma allo stesso tempo molti altri sembrano non essere d’accordo: “Bellissimo che vada da suo figlio ma ci sono tante madri e padri che sono nella stessa situazione e stanno rimandando per il bene di tutti!”, ha commentato un follower.

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!