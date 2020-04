Il cast di Friends, la popolare sit-com anni ’90, sembra aver accontentato i suoi fans che da quando si è concluso lo show chiedono una reunion. L’episodio, girato in segreto, dovrebbe durare 90 minuti.

I fans del popolare show Friends, andato in onda dal 1994 al 2004, urlano la parola reunion da quando la sit-com si è conclusa. A quanto pare il cast li ha accontentati, perché emergono notizie che si sono riuniti segretamente per registrare un episodio speciale da 90 minuti. Lo show ha reso popolari Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc.

Le registrazioni sono state messe in pausa a causa delle misure per contenere il contagio da Coronavirus, ma è stato confermato da Courtney Cox e dal regista Ben Wilson, che stanno filmando le prove con il resto del cast attraverso l’app Zoom. Arrivano notizie che, appena è stato annunciato che le riprese dovevano fermarsi, tutti hanno iniziato a farsi prendere dal panico perché i loro orari non avrebbero più combaciato.

Il rischio era di posporre la reunion anche tra 1 o 2 anni, ma Courtney ha preso in mano la situazione e ha organizzato i video incontri con tutti i membri del cast per discutere idee e fare brainstorming. “Il materiale delle loro sessioni su Zoom è esilarante, speriamo di poterlo utilizzare o come teaser per annunciare la reunion o come special a sé“, così annunciano fonti vicine al cast.

Il regista Ben Wilson è il migliore amico di James Corden e produttore del Late Night Show e sta girando il tanto anticipato ritorno della serie. L’ultimo episodio (The Last One, Part 2) ha visto Ross inseguire Rachel a Parigi, segnando il ritorno della coppia. All’epoca l’episodio registrò 52,5 milioni di spettatori.