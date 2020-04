Le migliori frasi di auguri per la Pasqua 2020 da inviare per whatsapp

Mai come quest’anno gli auguri di Buona Pasqua 2020 viaggeranno solo via whatsapp – o al massimo a voce per telefono o in videochiamata- e mai come quest’anno abbiamo bisogno di frasi di speranza e di buono auspicio sulla rinascita. Stiamo vivendo infatti un momento drammatico per via della pandemia di coronavirus e c’è una forte incertezza per il futuro. Dopo tanto dolore c’è bisogno di rinascere, di vedere in fondo al tunnel una luce.

La Pasqua già dal suo nome, è legata proprio al concetto di rinascita, di resurrezione. Le origini di questa festività sono precedenti al Cristianesimo e sin dal paganesimo troviamo degli elementi di speranza, di un nuovo inizio. Insomma è quello che ci auguriamo tutti per questa Pasqua: di ricominciare. Se state pensando dunque a cosa scrivere ai vostri parenti e amici ecco le migliori frasi di auguri per la Buona Pasqua 2020. Abbiamo selezionato per voi anche frasi divertenti e ironiche: non c’è infatti augurio migliore di ridere con i propri amici.

Auguri di Buona Pasqua 2020: le frasi migliori

Quest’anno molte famiglie saranno divise e non potranno trascorrere insieme la Pasqua. Un motivo in più per mandare un bel messaggio di auguri che faccia sentire l’affetto e sia positivo per il futuro. Potete scegliere anche frasi divertenti e simpatiche che strappino una serata in una giornata di festa. Ridere è un modo per stemperare la situazione difficile e per alleggerire al tensione, inoltre è un modo per essere vicini ai propri amici e alle persone care. Cercate di evitare le catene di messaggi e ogni qualvolta inviate il messaggio abbiate cura di confezionarlo con un incipit che contenga il nome del destinatario. Piccole accortezze che rendono il messaggio molto più apprezzato.

Che tu oggi possa rinascere più forte, coraggioso e saggio. Buona Pasqua!

Ti auguro che in questa Pasqua si realizzino tutti i tuoi sogni e desideri di una vita migliore!

Non è necessario essere vicini per volersi bene. Le emozioni non conoscono le distanze. Buona Pasqua!

Che oggi sia l’inizio di un nuovo cammino. Auguri di Buona Pasqua!

Fai che ogni giorno sia un giorno di gioia. Inizia da oggi! Auguri!

Oggi hai l’occasione di rinascere: abbandona tutto il dolore e abbraccia la gioia. Auguri!

Abbiamo sempre l’opportunità per ricominciare. Che sia una buona e serena Pasqua!

Rinasci a nuova vita: lascia andare il dolore, le preoccupazioni e l’angoscia. Auguri di rinascita!

Quando riesci dopo aver fallito, quando dopo tanto dolore riesci ancora a stare in piedi, quando nonostante tutto non molli mai, ecco quella è la tua Pasqua. Ti auguro di riuscire sempre e di rinascere ogni volta.

Che ogni giorno ti riservi una sorpresa per cui essere felice. Auguri!

Seppellisci le debolezze e risorgi a nuova vita! Buona Pasqua!

Ti auguro che questo giorno porti pace e perdono. Perdona e ti sentirai più leggero e potrai rinascere. Auguri!

Frasi simpatiche di auguri per Pasqua 2020

Gli auguri sono anche l’occasione per divertirsi e far sorridere i propri amici. Frasi simpatiche e spiritose per strappare un sorriso ai propri contatti. Quest’anno stando a casa si hanno meno occasioni sociali ed una frase divertente di auguri è un modo per tenere stretti i contatti e sentirsi più vicini.

Dobbiamo essere ottimisti e guardare sempre il bicchiere mezzo pieno: almeno quest’anno non abbiamo dubbi su cosa fare a Pasquetta! Buona Pasqua!

Ti volevo dire che non sono troppo grande per l’uovo di Pasqua: devo mangiarlo, mica entrarci dentro!

Ho pensato davvero tanto a un modo originale per farti gli auguri di Pasqua. Ha funzionato la telepatia?

Dato che non possiamo vederci ho inviato una colomba per farti gli auguri di Pasqua. Occhio alla testa.

Ti ho comprato un uovo di Pasqua, poi mi sono ricordato che sei a dieta e da vero amico me lo sono mangiato io!

Tu per me sei un ottimo amico e non ti penso solo alle feste comandate. Quindi tanti cari auguri (nome errato) di Buon Natale 2016!

da inviare su gruppi whatsapp: odio i messaggi di auguri riciclati. Vi volevo dire sinceramente che voi siete il miglior gruppo di (mettete un’attività completamente opposta a quella praticata dal gruppo) che abbia mai avuto il piacere di frequentare. Tanti cari auguri di Pasqua 2016!

Frasi di auguri di Pasqua 2020: aforismi e citazioni

La Pasqua con il suo profondo significato ha portato moti scrittori, filosofi ed artisti a riflettere su questa festa e sul senso di rinascita. Lo stesso hanno fatto ovviamente papi e uomini di chiesa legati a quel momento topico per la religione cristiana che è la Resurrezione di Cristo. In un momento storico come quello che stiamo vivendo è impossibile non leggere in queste frasi un riferimento alla nostra situazione e a trovare quel seme di speranza per poterla affrontare. Ecco quindi le frasi di auguri con citazioni e aforismi da inviare per whatsapp per gli auguri di Pasqua 2020.