Esther Duflo e Abhijit Banerjee, chi sono i due premi Nobel per l’Economia

Abhijit Banerjee e Esther Duflo sono i vincitori del Premio Nobel per l’Economia 2019. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

Abhijit Banerjee ed Esther Duflo sono due dei tre vincitori del prestigioso Premio Nobel per l’Economia 2019. Insieme al collega economista Michael Kramer, sono stati premiati per l’impegno profuso, attraverso i loro studi, nella lotta contro la povertà globale. Conosciamoli più da vicino.

L’identikit di Esther Duflo e Abhijit Banerjee

Esther Duflo è nata il 25 ottobre 1972 (sotto il segno dello Scorpione) a Parigi ed è una delle economiste più conosciute in tutto il mondo. Durante gli studi universitari si è trasferita a Mosca per dieci mesi per lavorare a una tesi sull’Unione Sovietica: un’esperienza rivelatasi fondamentale per la sua carriera, visto che poi è rimasta in Russia per lavorare come assistente di ricerca di un economista transalpino. Sempre in quegli anni Duflo ha iniziato a collaborare con Jeffrey Sachs. Ma nel suo curriculum figurano diverse altre esperienze all’estero, tra cui un dottorato di ricerca in economia al prestigioso MIT di Boston. Nel 2019 le è stato conferito il Premio Nobel per l’Economia: un riconoscimento storico visto che è la seconda donna nella storia ad aggiudicarsi il premio in questa categoria.

Abhijit Banerjee è invece un economista indiano nato a Calcutta il 21 febbraio 1961 (Pesci). Trasferitosi giovanissimo negli Stati Uniti, ha dedicato la sua vita allo studio e alla ricerca, dando alle stampe diverse importanti pubblicazioni. E’ proprio grazie alla passione per l’economia che ha potuto conoscere Esther Duflo, poi diventata poi sua moglie. I due hanno ricevuto il Nobel per l’approccio sperimentale alla lotta alla povertà globale, e tuttora sono impegnati nella lunga battaglia volta a riscattare le regioni del pianeta dove ancor oggi si ha difficoltà a vivere.

EDS