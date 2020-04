Ernst Knam, chi è: età, carriera e vita privata del famoso pasticciere

Conosciamo meglio la storia di Ernst Knam: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del pasticciere divenuto celebre in Italia

Ernst nasce a Tettnang, in Germania, il 26 dicembre. Cresce così in famiglia trascorrendo tanto tempo in compagnia di suo fratello osservando gli uccellini sul Lago di Costanza, ovvero praticare il birdwatching, per poi allevarne. Il suo sogno diventa quello di diventare un ornitologo, ma nel 1986 inizia a lavorare per la prima volta come cuoco in alcuni ristoranti sparsi per l’Europa: dalla Scozia alla la Svizzera fino ad arrivare in Inghilterra. Nel 1989 si trasferisce in Italia lavorando al fianco di Gualtiero Marchesi e dopo pochi anni apre un proprio laboratorio di pasticceria a Milano. Nel 2009 vince il titolo di campione italiano di cioccolateria. Nel 2014 è stato nominato “Chef Ambassador” per Expo 2015, insieme a Carlo Cracco e Pietro Leemann. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi su Real Time diventando ormai celebre, come Il re del cioccolato, Bake Off Italia – Dolci in forno, Junior Bake Off Italia, Che diavolo di pasticceria, La mia storia con il cioccolato, Bake Off Italia – All Stars Battle.

Ernst Knam chi è: vita privata

Dal 2010 è sposato con Alessandra Mion: dalla loro relazione nascono due figli, ma l’ormai celebre pasticcere ne ha in totale quattro: Claudius, Carlos, Giorgio e Anna (due dei quali avuti da un precedente matrimonio). Ha conquistato la sua attuale moglie grazie alla cucina con un dolce al frutto della passione e al mango, come ha svelato in un’intervista ai microfoni di IoDonna.