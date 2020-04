Dr Pimple Popper, chi è Sandra Lee: età, foto, carriera, vita privata. Dottoressa dermatologa, youtuber di successo, oggi la Lee è anche protagonista di un programma televisivo.





E’ originaria di New York ed è una dottoressa e dermatologa che ha ottenuto un grandissimo successo da quando ha iniziato a pubblicare alcuni video dei suoi interventi su Youtube. Chi è davvero Sandra Lee?

Dr Pimple Popper, la carriera e la vita privata di Sandra Lee

Ha 49 anni ed è nata a Flushing, New York, la dottoressa dermatologa Pimple Popper, ovvero, in italiano, schiaccia brufoli. Oggi Sandra Lee è conosciutissima nel nostro Paese poiché è la protagonista del programma in onda su Real time La dottoressa Schiaccia brufoli.

La dottoressa ha origini asiatiche, i suoi genitori infatti sono entrambi nati in Malesia. Il padre di Sandra Lee era precisamente originario di Singapore e anche lui era un dermatologo. La dottoressa Pimple Popper vive attualmente in California dove ha anche concluso la sua formazione. Ha ottenuto infatti il Bachelor of Science all’Università della California e ha terminato la laurea alla Drexel University. Successivamente si è specializzata in chirurgia estetica e trattamenti laser a San Diego. Lo studio nel quale lavora attualmente è parte della prestigiosa clinica Skin Physicians & Surgeons.

La Lee è divenuta popolare a partire dal 2015, quando ha iniziato a pubblicare su Youtube alcuni video dei suoi interventi. Così la dottoressa è divenuta ben presto popolare anche in ambito social, fino a diventare la protagonista del programma in onda su Real time La dottoressa Pimple Popper, che sta già riscuotendo un grandissimo successo di pubblico.

Sandra Lee nella vita privata è sposata con Jeffrey Rebish, anche lui dermatologo, spesso nominato nella puntata della serie televisiva in onda su Real time. Rebish interviene spesso per dare consigli alla moglie nel corso della trasmissione. Dall’amore tra i due sono nati due figli. Nel 2017 Sandra Lee ha lanciato anche una sua linea di prodotti per la cura della pelle e ha scritto un libro dal titolo Put your best face forward.