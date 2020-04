Donna va a farsi la manicure, finisce malissimo: devono amputarle il dito

Nel Galles, una donna è stata costretta a subire un’amputazione al dito dopo che una onicotecnica le procura un’infezione letale mentre le faceva la manicure.

Jose Jackson, di 57 anni, ha dovuto farsi amputare un dito dopo un incidente in un salone per le unghie. I dottori, addirittura, temevano di doverle amputare il braccio. Nonna di due nipotini, Jose vive a Carmarthen nel Galles e ha raccontato la sua storia nella speranza di informare le persone sui rischi della cattiva igiene nei saloni di bellezza.

Tutto è iniziato quando Jose è stata colpita nella cuticola, l’area di pelle dove il letto dell’unghia incontra il dito. L’onicotecnica del salone stava utilizzando uno strumento per la rimozione delle cuticole ma l’ha colpita involontariamente. “Si è distratta quando la porta si è aperta. La sua mano ha vacillato e mi ha colpita nell’unghia, facendomi uscire il sangue“, così racconta Jose, che gestisce un pub. Il suo dito ha iniziato a gonfiarsi giorno dopo giorno, diventando viola, così è andata dal suo medico di base. Nonostante la cura di antibiotici prescritta, l’infezione è peggiorata ed è dovuta andare al pronto soccorso, dove i medici erano stupiti che fosse riuscita a sopportare il dolore così a lungo.

La sua era un’infezione da stafilococco, potenzialmente letale. Per i dottori non c’era scelta: era necessaria l’amputazione. “L’infezione aveva mangiato il mio dito ed era arrivata all’osso. I dottori mi hanno tolto due falangi, o quello o avrei perso il braccio. Oggi non riesco a impugnare niente, ha cambiato il modo in cui faccio tutto“. Jose ha deciso poi di sporgere denuncia e gli ispettori sanitari hanno riscontrato come le condizioni igieniche non fossero all’altezza e il salone ha dovuto risarcirla per il danno subito.

