Don Mattia Ferrari, chi è il prete andato in missione sulla Mare Jonio

Don Mattia Ferrari è il sacerdote di Nonantola (Modena) che ha viaggiato a bordo della Mare Jonio. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Non ha neppure trent’anni, ed è un “semplice” sacerdote di provincia, ma Don Mattia Ferrari ha coraggio ed energia da vendere e ha già fatto molto parlare di sé in Italia e nel mondo. Il giovane vicario parrocchiale di Nonantola (Modena) ha infatti partecipato a una missione di Mediterranea sulla Mare Jonio, per portare concretamente la parola del Vangelo tra gli ultimi, diventando cappellano di Mediterranea Saving Humans. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Don Mattia Ferrari

Don Mattia Ferrari è nato a Sassuolo (Modena) il 27 novembre 1993. E’ cresciuto nella parrocchia di Formigine, e dopo gli studi al liceo classico Muratori è entrato in seminario. Ordinato prete il 26 novembre 2018, è stato poi nominato vicario parrocchiale di Nonantola e assistente diocesano dell’Acr.

E’ negli anni del seminario che Don Matia Ferrari è entrato a contatto con il mondo dei migranti: di qui l’amicizia con i centri sociali bolognesi Tpo e Labàs. E proprio da questi, che sono tra i fondatori di “Mediterranea saving humans”, il giovane prete è stato poi chiamato a prendere parte alla missione in mare come cappellano di bordo della Mare Jonio. Aveva appena 25 anni.

“Io che sono prete non ho convertito questi ragazzi, ma sono loro ad avermi evangelizzato” ha dichiarato Don Mattia Ferrari in un’intervista a proposito dell’esperienza con la Ong Mediterranea per pescare in mare gli ultimi tra gli uomini. “E’ importante riscoprire che la vita trova senso e significato nella misura in cui viene donata…”. Insieme a Nello Scavo il sacerdote ha anche scritto “Pescatori di Uomini”, edito da Garzanti.

