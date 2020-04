Azzannato dal cane di famiglia, muore bimbo di 8 mesi

Non solo Coronavirus, ma le tragedie continua a consumarsi per altri motivi: un bimbo di otto mesi è stato azzannato a morte da un cane della famiglia

Ancora brutte notizie e non per l’emergenza Coronavirus. Questa volta a Tricase, paesino in provincia di Legge, ha avuto luogo una nuova tragedia verso le 20. In un giardino di una abitazione un cane corso ha aggredito un bimbo di 8 mesi approfittando così della poca attenzione di madre e nonna, che non hanno potuto così evitare la tragedia. Il piccolo è arrivato in ospedale già in fin di vita e così non c’è stato nulla da fare. I carabinieri, poi, sono stati presenti per conoscere al meglio le dinamiche, mentre il cane è stato posto sotto la sorveglianza del servizio veterinario della Asl di Maglie.

Azzannato da un cane corso, la tragedia

Una corsa contro il tempo che non ha evitato così la morte davvero tragica del piccolo di otto mesi. A provocare così la sua scomparsa sono state le profonde lacerazioni riportate alla testa. In questo periodo particolare bisogna fare ancora più attenzione ad ogni movimento all’interno delle proprie abitazioni.