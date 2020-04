Alessandra Mion, chi è la moglie di Ernst Knam: età, carriera e vita privata

Conosciamo meglio la storia di Alessandra Mion: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della moglie di Ernst Knam

Alessandra Mion è l’attuale moglie del celebre pasticciere, di origini tedesche, Ernst Knam. I due sono sposati dal 2010 con la donna che è responsabile marketing della società del marito. Milanese, ha svelato che la “tedesca” è proprio lei visto che il marito è nato e cresciuto in Germania. Inoltre, hanno due figli, Giorgio ed Anna, più Claudius e Carlos, nati da una precedente relazione dello chef pasticcere. La Mion ha svelato di essere stata conquistata in cucina grazie ad un dolce con mago e frutto della passione.

LEGGI ANCHE >>> Ernst Knam chi è: età, lavoro e vita privata del pasticciere

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Alessandra Mion, curiosità sulla moglie di Ernst Knam

In una vecchia intervista la stessa donna ha svelato: “Eppure io non sapevo nemmeno chi fosse Ernest Knam“. “Tra gli avanzi della cena che ci dividemmo a me toccò proprio quello, buonissimo”, il suo ricordo sul primo incontro. Le nozze tra i due sono avvenute nel giugno 2010 a Milano con un lussuosissimo pranzo al Four Season. La Mion collabora da ormai diversi anni con Ernst: si occupa della gestione del negozio, degli appuntamenti importanti e della comunicazione.