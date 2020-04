90 giorni per innamorarsi, Voglio baciarti: le storie delle due coppie. Andrà in onda questa sera su Real time il programma docu reality in prima visione televisiva, nel quale si racconteranno le storie sentimentali di quattro innamorati.





Il programma è un reality show che segue le vicende di alcune coppie di fidanzati, i quali hanno ricevuto un visto, disponibile unicamente per i fidanzati stranieri di cittadini americani. Gli innamorati avranno quindi solo 90 giorni per sposarsi. Il visto ha dunque lo scopo di dare alle coppie il tempo per organizzare la cerimonia di nozze.

90 giorni per innamorarsi, Voglio baciarti: le storie delle due coppie della puntata di questa sera

Durante la puntata di questa sera, in onda su Real time, gli spettatori potranno assistere all’episodio dal titolo Voglio baciarti.

Mentre gli americani aspettano l’arrivo dei loro fidanzati stranieri, vengono a galla i primi dubbi sulle loro nuove vite insieme alle loro dolci metà.

Nell’episodio di questa sera seguiremo la storia di Tania, 29 anni, originaria del Cunnecticut e di Syngin, 29enne del Sud Africa. Tania ha incontrato Syngin dopo essere arrivata in Sud Africa per incontrare un altro uomo conosciuto su una app di incontri. Il suo appuntamento non ha avuto un esito positivo, così Tania è finita per sfogarsi con il barista, ovvero Syngin. E da lì è scoccato il loro amore. Così Tania è rimasta in Sud Africa 4 mesi e mezzo. I due decidono dunque di andare a vivere insieme nel Cunnecticut ma quando si troveranno a trascorrere insieme il tempo a casa della madre di Tania, si renderanno conto delle loro differenze e metteranno in dubbio il proprio futuro insieme.

Si tratterà anche della storia di Robert e Anny. 41 anni e originario della Florida lui, 31 anni della Repubblica Domenicana lei. Dopo aver parlato on line per sei mesi, è stata una crociera nella Repubblica Domenicana di Robert a far scoccare la scintilla tra i due. Le difficoltà tra di loro però nascono dal fatto che Robert è un padre single molto impegnato con il lavoro e continue sono le interferenze della nonna del bimbo. Ma le cose andranno per il verso giusto, tanto che i due aspettano ora il loro primo figlio insieme.