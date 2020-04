Carriera, curiosità e vita privata di Vincenzo De Luca: chi è il vulcanico presidente della Campania, imitazioni e cultura di massa.

Classe 1949, per 17 anni sindaco di Salerno, dal 2015 Vincenzo De Luca è presidente della Regione Campania. Un ruolo che ricopre con una particolare intensità, tanto da essere diventato anche un simbolo del Sud Italia che lotta contro il Coronavirus.

In particolare, sono diventate virali alcune sue invettive sui social contro chi trasgredisce le norme di contenimento poste in essere per evitare la diffusione del virus, a partire da marzo 2020.

Chi è il presidente della Campania Vincenzo De Luca

Già sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti nel Governo Letta, sposato dal 1979 al 2008 con la sociologa Rosa Zampetti, ha attualmente una compagna, l’architetto Maria Maddalena Cantisani. Vincenzo De Luca, esponente dem molto criticato e controverso, ha due figli, Piero – deputato del Pd dal 2018 – e Roberto. Militante comunista da giovane, nel PCI inizia la sua carriera politica, quindi attraversa tutte le fasi di cambiamento del maggiore partito di sinistra in Italia, passando prima al PDS, quindi ai DS e al Partito Democratico.

Laureato in filosofia a Salerno, ex sindacalista, docente di filosofia e storia, viene eletto deputato nel 2001, ottenendo consensi importanti. Infatti, è il candidato dell’Ulivo che ottiene più voti di tutti percentualmente nel Sud Italia. Coinvolto in vari procedimenti giudiziari, quasi sempre è stato assolto con formula piena. Nel processo Ostaglio del 2010, intervenne la prescrizione. Grande comunicatore, i suoi video sono molto seguiti e il comico Maurizio Crozza ne ha realizzato diverse parodie.