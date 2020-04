Verissimo oggi

Torna il consueto appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo: scopriamo quali saranno gli ospiti e le succose anticipazioni di oggi 11 aprile.

Da un mese a questa parte il format di Verissimo si è dovuto modificare a causa dell’emergenza Coronavirus. In questo periodo, dunque, il programma è suddiviso in due parti: una in cui vengono mostrati i video messaggi dei nuovi ospiti e l’altra in cui vengono riproposte alcune interviste. La prima parte viene chiamata “Imagines for Verissimo” e consiste appunto nella trasmissione di video messaggi o in collegamenti in diretta con le celebrità di giornata.

Al coro virtuale questa settimana si aggiungeranno tantissimo vip. Si parte da Al Bano, il cantante di Cellino San Marco che è stato grande protagonista di Amici insieme all’ex moglie Romina Power. Quindi ci sarà spazio per Alessio Boni, il quale mostrerà al pubblico per la prima volta il suo erede, il piccolo Lorenzo.

Verissimo: ospiti e anticipazioni di oggi 11 aprile

In una seconda parte del programma verrà dato spazio, come da tradizione, ai vincitori dei programmi Mediaset. In studio Silvia Toffanin mostrerà i messaggi di Gaia Gozzi, fresca vincitrice di Amici, e Paola Di Benedetto, che si è aggiudicato l’ultimo Grande Fratello Vip. Dopo di loro sarà il momento per una coppia molto amata dal pubblico, ovvero Giulia De Lellis e Andrea Damante. Di recente si è vociferato di un ritorno di fiamma tra i due e questo pomeriggio trasmetteranno un messaggio da una location che sembra la stessa. Inoltre nei giorni scorsi l’ex tronista ha dichiarato di star passando la quarantena a Roma in dolce compagnia.

Infine verrà dato spazio ad alcune vecchie interviste. Questa settimana andranno in onda quelle a Paolo Bonolis e Sonia Brugarelli, quindi quelle a Francesco Renga, Alessandra Amoroso e Amanda Lear.