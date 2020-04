Valerian e la città dei mille pianeti, chi è l’attrice Cara Delevingne

Valerian e la Città dei mille pianeti, celebre film di Luc Besson, è un viaggio intergalattico tra culture aliene al fianco degli agenti speciali operativi Valerian, interpretata da Dane DeHanne e Laureline, Cara Delevingne.

Ambientato nell’anno 2740, i due agenti vengono inviati in missione dal Ministero della Difesa, nel caotico Big Market del pianeta Kirian, per mettere in salvo l’ultimo convertitore Mül rimasto. I Mül sono un popolo estinto, ma attorno al loro destino vige un misterioso segreto militare. E il mistero si fa più fitto quando Valerian e Laurelin raggiungono Alpha, la Città dei Mille Pianeti: una stazione spaziale minacciata dall’interno da una zona radioattiva in rapida espansione. Nel film brilla la giovane attrice e modella, classe 1992 Cara Delevingne, nata a Londra. La giovane ha sfilato in passerelle importanti come quelle di Burberry, Chanel, Victoria’s Secret, Versace e Fendi, intraprendendo la carriera di modella a soli 17 anni.

Dalla carriera di modella a quella di attrice di Cara Delevingne

Oltre le tantissime campagne pubblicitarie alle quali ha partecipato, che l’hanno resa tra le modelle più pagate e richieste al mondo, nel 2015 abbandona le passerelle a causa del troppo stress. Intraprende la carriera di attrice, con ruoli, anche da protagonista, in pellicole come Città di carta e Valerian e la città dei mille pianeti. Partecipa anche a film come Kids in Love, Suicide Squad e La ragazza dei tulipani. Inoltre, è apertamente bisessuale ed è fidanzata con l’attrice e modella Ashley Benson.

