L’annuncio dalla Gran Bretagna: Vaccino Coronavirus pronto a settembre

Il vaccino contro il Coronavirus potrebbe essere pronto a Settembre: Sarah Gilbert, dell’Università di Oxford, afferma che il suo team ha sviluppato un efficace vaccino contro il coronavirus, la cui sperimentazione inizierà tra due settimane.

Gli scienziati britannici sperano che un vaccino contro il coronavirus possa essere pronto già a settembre. Sarah Gilbert, docente di vaccinologia all’Università di Oxford, afferma di essere “fiduciosa all’80%” che un vaccino in fase di sviluppo da parte del suo team si dimostrerà efficace entro l’autunno. Il Times riferisce che gli esperimenti sull’uomo inizieranno tra due settimane, il che lo rende uno degli sforzi più promettenti al mondo. Il governo britannico ha anche indicato che, se i risultati saranno positivi, è disposto a finanziare milioni di dosi in anticipo. Ciò significa che, se i test avranno successo, un’immunizzazione contro il Covid-19 sarà immediatamente disponibile al pubblico. Con gli esperti medici che temono che l’abolizione delle misure di blocco possa portare a una nuova ondata d’infezioni, il ritorno alla vita normale dipende fortemente dalla ricerca di un vaccino che funzioni.

Coronavirus: il vaccino potrebbe essere pronto a Settembre

Anche se è stato stimato che ci vorranno 18 mesi, la professoressa Gilbert ha detto che, nella migliore delle ipotesi, il suo team potrebbe averne uno pronto entro settembre. In precedenza aveva detto che sperava che potesse essere sviluppato entro la fine dell’anno. “Penso che ci sia un’alta probabilità che funzioni sulla base di altre cose che abbiamo fatto con questo tipo di vaccino”, ha detto. “Non è solo un’intuizione e come ogni settimana abbiamo più dati da analizzare. Io opterei per l’80%, questa è la mia opinione personale”. Tuttavia, ha anche avvertito che “nessuno può promettere che funzionerà”. La professoressa Gilbert, che ha lavorato sette giorni su sette per far passare il vaccino attraverso le fasi di sviluppo, ha aggiunto che i suoi ricercatori dovranno sperimentarlo in un paese con un alto tasso di trasmissione per ottenere risultati rapidi. Gli esperti di salute credono che il coronavirus muti più lentamente di altri virus respiratori, in particolare l’influenza. Questo ha fatto sperare che, una volta che un vaccino sarà ampiamente disponibile, fornirà protezione contro l’altamente contagioso Covid-19 e ogni altro ceppo che si sviluppa, per diversi anni.

