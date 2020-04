La Veglia Pasquale quest’anno sarà diversa dal solito a causa dell’epidemia da Coronavirus. Di seguito tutti gli eventi della Pasqua in diretta tv e in streaming su RaiPlay.

Per ragioni evidenti correlate all’emergenza sanitaria del Coronavirus, quest’anno la Veglia Pasquale sarà molto diversa da quella degli scorsi anni. A causa delle disposizioni ministeriali vigenti, infatti, ideate per evitare i contatti ravvicinati e gli assembramenti, non sono possibili occasioni di riunione e non è eccezione la Veglia Pasquale.

A causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19, anche le messe e le funzioni religiose sono state tutte sospese e l’unico modo per seguire una funzione è quella di partecipare alle dirette televisive del Santo Padre oppure seguire sui social network quelle eseguite da alcuni parroci. La celebrazione della Notte Santa verrà trasmessa in prima serata da Raiuno, TV2000 e Telepace nella prima serata di sabato 11 aprile, inoltre sarà previsto il rito della Benedizione del fuoco ai piedi dell’Altare della Confessione. Omessa anche la preparazione del cero pasquale e non verranno svolti battesimi. La Basilica si illuminerà fino all’intonazione del “Gloria”.

Trasmissione della Messa di Pasqua in tv

Domenica 12 aprile, invece, il Santo Padre Bergoglio apparirà nuvoamente sugli schermi televisivi di Raiuno alle ore 10:50, per la celebrazione della Messa di Pasqua. A fine funzione il Papa Bergoglio si recherà presso i cancelli della Confessione per comunicare il Messaggio Pasquale, al quale seguirà la Benedizione Urbi et Orbi.

