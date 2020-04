“Mio marito mi ha lasciata per sposare sua cugina”: tradimento choc

Emma Keely non avrebbe mai immaginato che il marito Wayne Dalton, 50 anni, potesse innamorarsi di una sua cugina 26enne, eppure è successo.

Wayne Dalton, 50 anni, venditore di automobili, si è separato dalla moglie Emma Keely, 44 anni, dopo una lunga e appassionata relazione per sposare – chi l’avrebbe mai detto – una sua cugina 26enne, Samantha. La quale, per altro, aveva partecipato al loro matrimonio con tanto di foto in primo piano accanto agli sposi felici e contenti.

Sembra una storia da Beautiful o soap del genere, invece è successo realmente. A raccontarlo, ancora incredula e stordita, è la stessa Emma, che lavora come receptionist a Liverpool (Regno Unito) e pensava di averne già viste di tutti i colori, salvo poi doversi ricredere.

La povera Emma spiazzata dall’ex marito

Emma e Wayne Dalton si erano conosciuti in una discoteca nel marzo 2004 ed era stato subito amore a prima vista. “Molto presto abbiamo intrapreso una relazione seria – ricorda lei -. È stato il mio primo rapporto a lungo termine e sembrava diverso dagli altri. Era caloroso e premuroso e mi ha trattato bene”. Nel 2006 si sono sposati con una favolosa cerimonia in chiesa, pochi mesi dopo aver messo al mondo la piccola Grace, seguita due anni dopo da Joe.

“Ci siamo scambiati i voti davanti a 40 ospiti, inclusa la cugina di primo grado di Wayne, Samantha Riley, che ora ha 26 anni. Le mamme di Wayne e Samantha sono sorelle e anche se all’epoca Samantha era solo un’adolescente, è stata una delle prime persone che abbiamo invitato quando abbiamo fissato la data, dato che era una della famiglia. Non eravamo particolarmente vicini, ma la vedevamo sempre in occasione di eventi familiari e a Natale”.

Emma ricorda benissimo che Samantha in quelle circostanza “entrava vestita con l’uniforme scolastica e sfrecciava subito in camera sua. Era una ragazza timida, ma dolce e ha persino posato accanto a noi nelle nostre foto ufficiali del matrimonio. Ero al settimo cielo mentre sorridevo per la fotocamera e non riuscivo a pensare a un gruppo più simpatico di persone con cui condividere il nostro grande giorno”.

E invece, dopo la fine dell’amore con Wayne, nel 2017, Emma ha scoperto inorridita della relazione tra il suo ex e “quella” Samantha. A novembre 2018 un parente l’ha informata che i due amoreggiavano in pubblico. “Ho immediatamente affrontato Wayne”, rammenta Emma, “e lui ha confermato subito. Era quasi in lacrime – ha abbassato la testa e annuito. Poi ha spiegato che si era innamorato di lei…”. Emma, all’inizio furibonda, è stata costretta a farsene una ragione. “In fondo i reali inglesi lo fanno da secoli – si è giustificato lui – e non sto facendo nulla di illegale. Ci vogliamo bene”. Auguri.

