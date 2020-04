Lady Diana, Carlo aveva un’altra amante oltre a Camilla: nuovo scoop

A 23 anni di distanza emergono scottanti indiscrezioni sui tradimenti di Lady Diana da parte del Principe Carlo. E stavolta Camilla non c’entra.

Derek Deane, celebre coreografo e confidente di Lady Diana, ha concesso recentemente una lunga e clamorosa intervista, nel quale racconta di un terribile sgarro patito dall’indimenticabile principessa a 23 anni dalla sua morte.

“Carlo tradì Diana”, rivela Deane. E fin qui niente di nuovo. Il punto è che l’erede al trono britannico, in questo caso, non lo fece con la sua storica amante, Camilla Parker Bowles. Un’altra donna, di cui finora nulla si sapeva, ha fatto perdere temporaneamente la testa al Principe del Galles.

L’ennesima umiliazione per Lady Diana

A ormai 23 anni – era l’agosto del 1997 – dal terribile incidente che ha strappato al mondo il luminoso sorriso della Principessa del Galles, Lady Diana, emergono nuovi sconcertanti dettagli sulla relazione tra lei e il Principe Carlo.

A parlarne è il coreografo Derek Deane, in una nuova intervista nella quale rivela un retroscena inedito sul matrimonio dell’ex coppia Reale: un tradimento nel quale Camilla non c’entrerebbe nulla. La “lei” in questione sarebbe invece una persona vicina (fin troppo) a Lady D: sua sorella maggiore Sarah, Lady Sarah McQuorcodale.

Lo scandaloso flirt sarebbe nato nei primissimi anni di matrimonio e avrebbe avuto vita breve, ma comunque ferì profondamente Lady D, la quale dinanzi alla profonda indifferenza del suo consorte, come noto, avrebbe tentato più volte il suicidio.

Derek Deane rivela inoltre che Diana Spencer non avrebbe mai voluto sposare Carlo, ma fu costretta a farlo per esasperazione. E’ stato solo l’amore per i suoi figli, William e Harry, a darle la forza di sopportare così a lungo un matrimonio che per lei non avrebbe mai dovuto avere luogo.

