Gaia Gozzi, chi è la madre ballerina Luciana Piza Toledo

Luciana Piza Toledo, chi è la madre di Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19: ballerino di danza classica e contemporanea, passioni e vita privata.

Qualche giorno fa, è finita l’ultima di edizione di ‘Amici‘, la più strana da quando è iniziata per via del Coronavirus, che ha di fatto costretto gli autori a fare modifiche in corsa. A vincere è stata la giovanissima cantante Gaia Gozzi, la cui voce ha incantato tutti.

Questa ragazza del modenese (ma di origini brasiliane) è nata nel 1997. Il padre è italiano e produce biciclette old style dal nome Abici. Da sua madre, Luciana Piza Toledo, la ragazza ha ereditato la passione per la musica.

Chi è Luciana Piza Toledo, mamma di Gaia Gozzi

I genitori della giovane cantante sono separati, ma lei è molto legata a entrambi. Sua madre, Luciana Piza Toledo, ha 50 anni e tre figli. Ex ballerina di danza classica e contemporanea, ha sempre manifestato la sua vicinanza alla figlia, nel corso del programma. In particolare, è stata ospite in collegamento video della puntata del 20 marzo.

Con lei, le due figlie piccole e il compagno. Luciana Piza Toledo ha manifestato parole di affetto per Gaia Gozzi, spronandola in questa avventura: “Siamo tanto fieri di te perché sappiamo quanto per te è stato difficile intraprendere questo percorso. Avevi paura del giudizio delle persone e di essere stigmatizzata come quella dei talent. Hai voluto superare le tue paure e per questo noi siamo felici”.