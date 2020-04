Gaia Gozzi, chi è l’ex fidanzato Giorgio: la storia finita dopo 4 anni

Gaia Gozzi è la rivelazione del momento, scopriamo qualcosa in più sulla vincitrice di Amici: chi è l’ex fidanzato Giorgio con cui è stata 4 anni.

La scorsa settimana è finita l’ultima di edizione di ‘Amici‘, la più strana da quando è iniziata probabilmente. A vincere è stata la giovanissima cantante Gaia Gozzi, artista dalla voce soave in grado di creare sonorità con virtuosismi vocali insieme intensi e leggiadri. Non solo i fan del programma di Maria De Filippi sono curiosi di capire in che direzione si svilupperà la sua carriera.

Contemporaneamente la notorietà datale dalla vittoria nel talent show ha fatto crescere sul web la curiosità su di lei e sulla sua vita. Questa ragazza del modenese (ma di origini brasiliane) è nata nel 1997 ed ha ancora 22 anni. Si può dire che la sua vita professionale sia appena cominciata e che anche quella privata sia agli esordi. Inoltre Gaia è una ragazza molto timida, tanto che da adolescente ha persino cominciato a vestirsi da “uomo” per nascondere le prosperose forme.

Gaia Gozzi chi è l’ex fidanzato Giorgio

Cosa sappiamo dunque sulla vita sentimentale di questa giovane artista? In verità ben poco. L’unica notizia a riguardo è quella relativa ad una relazione sentimentale conclusa dopo 4 anni. Una storia importante per una ragazza così giovane che però ha già esaurito il suo corso. Chi aveva conquistato il cuore di Gaia? Un giovane di nome Giorgio, del quale si trovano ancora alcune foto sul profilo Facebook della vincitrice di ‘Amici’. Su di lui, però, non ci sono ulteriori informazioni. Nelle foto, infatti, non è presente nemmeno un tag, il che rende difficile anche cercare di scoprire qualcosa in più sul ragazzo. Al momento pare che la cantante abbia preferito concentrarsi sul futuro professionale ed non è impegnata in alcuna relazione sentimentale.