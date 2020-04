Federico Fashion Style, hairstylist più in voga tra i vip al momento e protagonista di ‘Il Salone delle Meraviglie’, racconta di come è nata sua figlia Sophia Maelle.

Conosciuto da molti come Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lauri, è l’hairsylist delle star e conta saloni come quello di Anzio, Roma e Milano. Protagonista del programma in onda su RealTime ‘Il Salone delle Meraviglie‘, ha raccontato della sua professione, che svolge da oltre 16 anni, e della sua vita con la compagna Letizia dalla quale, tre anni fa, ha avuto la figlia Sophia Maelle, ricorrendo all’inseminazione artificiale.

La discussione parte sull’amore per la compagna Letizia: “Io sono fidanzato da 14 anni con una ragazza, Letizia, che mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani. Ho sofferto molto per averla“, così racconta Federico. La difficoltà è stata causata da un problema di cui soffre, il varicocele, una patologia che comporta la dilatazione delle vene testicolari e, per questo motivo, lui e la compagna sono dovuti ricorrere all’inseminazione. “Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophia Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia“.

A battezzare la bambina è stata la showgirl Valeria Marini, grande amico di Federico. “La piccola è un po’ matta, come la sua madrina, Valeria Marini, e come lei è sempre sul pezzo“, così la descrive Lauro. L’hairstylist è molto corteggiato sia dagli uomini che dalle donne, ma la sua compagna Letizia non è gelosa. “All’inizio era gelosa, adesso ci ha fatto l’abitudine. Io le dicevo: ‘Letì ma a te che te frega? Io sono carino con tutte ma poi la sera torno da te‘”.

