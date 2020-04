Enzo Salvi, chi è la moglie Laura: età, foto, vita privata, lavoro

Laura è la donna che ha rubato il cuore del simpaticissimo comico Enzo Salvi. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Se gli amanti dei Cinepanettoni (e non solo) conoscono benissimo Enzo Salvi e lo ricordano come il mitico “Er Cipolla”, personaggio cult della commedia italiana, meno nota è Laura, la donna che lo ha sposato. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Laura, la dolce metà di Enzo Salvi

Diciamo subito che non si hanno molte informazioni sul conto di Laura, anche perché è a quanto pare una donna molto riservata, e sempre attenta a tenersi a una certa distanza dalla vita mondana e dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Certo è che quella tra lei e Enzo Salvi è una lunga e bellissima storia d’amore. La coppia ha scelto per il viaggio di nozze Tenerife in Grecia, soprattutto per assecondare una delle più grandi passioni de “Er Cipolla”: i pappagalli. A Tenerife c’è infatti il Loro Parque, una delle più grandi collezioni di pappagalli del mondo.

Enzo e Laura hanno avuto insieme due figli: il più grande ha 23 anni e nella vita fa il ragioniere, mentre il più piccolo di anni ne ha 18 e studia da grafico pubblicitario. La famiglia Salvi vive a Ostia e, stando a quel che racconta l’attore, è molto uniti. C’è anche da dire che Enzo è un papà super attento e presente: “Li chiamo settecento volte al giorno al telefono”, ha detto tempo fa.

Il comico romano cerca di trascorrere tutto il suo tempo libero in compagnia dei figli e della moglie, che – da quanto trapelato in alcune interviste – è anche una donna molto attenta ai bisogni del suo partner, nelle cose grandi come in quelle più piccole (preparazione delle valigie compresa).

EDS