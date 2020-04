Coronavirus, bimba di New York raccoglie offerte per nonni italiani – VIDEO

In un video la piccola Stella Brecker racconta il suo progetto contro il Coronavirus, bimba di New York raccoglie offerte per i nonni italiani.

Una vicenda che attraversa l’Atlantico e che passa da Long Island, nello Stato di New York, arrivando direttamente a Mortara, in provincia di Pavia, nel cuore della Lombardia ferita dal Coronavirus.

La protagonista è Stella Brecker, 11 anni, studente di prima media, figlia del trombettista Randy Brecker e della sassofonista Ada Rovatti. La piccola in questi giorni ha pubblicato un video per lanciare una raccolta fondi.

La bimba di New York: “Donate fondi per aiutare i miei nonni in Italia”

La ragazzina nel video racconta come sta passando le sue giornate a causa del Coronavirus: “Frequento la prima media, mi piace il fai da te, l’arte, e suonare il sax. Nelle ultime 4 settimane ho cucito mascherine e a causa del Coronavirus non ho potuto uscire con i miei amici o andare a scuola ed è per questo che ho deciso di usare il mio tempo libero per aiutare chi ha bisogno. Ad oggi le mascherine protettive sono utilizzate solo negli ospedali ed è difficile trovarle per noi tutti, quindi se riusciamo a produrle possiamo donarle e tutti possono essere più protetti”.

“Quando diamo queste maschere alle persone ci chiedono sempre quanti soldi vogliamo oppure dove possiamo donare”, sottolinea la piccola Stella Brecker, che lancia così un appello: “Invece di donare a noi i soldi chiediamo a chi può di donare alla Croce Rossa Italiana di Mortara, che è la città dove i miei nonni vivono. Sono anziani con problemi di salute e a Mortara ci sono tantissimi casi di Coronavirus. Se potete donare anche 1 dollaro o 2 potete aiutare i dottori ad avere l’attrezzatura necessaria per fermare il Coronavirus”.