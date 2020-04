Alessio Boni papà: chi è la compagna Nina Verdelli

Il noto attore Alessio Boni è diventato papà a marzo di quest’anno: chi è la compagna Nina Verdelli, figlia di due noti giornalisti.

Da qualche settimana, il noto attore Alessio Boni è diventato papà: la sua compagna Nina Verdelli ha infatti dato alla luce il loro primogenito Lorenzo. Ma chi è la giovane donna che ha fatto innamorare l’attore?

Nina Verdelli, 34 anni, è una giornalista figlia del direttore di ‘Repubblica’ Carlo Verdelli e dell’ex condirettrice di ‘Donna Moderna’ Cipriana Dall’Orto.

Chi è Nina Verdelli, la compagna dell’attore Alessio Boni

Una famiglia di giornalisti dunque la sua e la giovane ha raccolto l’eredità dei genitori. Lei stessa infatti scrive per Vanity Fair ed è stata una delle prime firme della versione italiana di Glamour. La sua storia d’amore con Alessio Boni, secondo quanto si apprende, va avanti dal 2016, ma solo nel 2018 i due sono usciti allo scoperto.

Per molti anni, Nina Verdelli ha vissuto negli Usa, a New York, prima di scegliere di tornare in Italia, a Milano. Al mestiere di giornalista, la giovane compagna di Alessio Boni ha accostato quello di scrittrice. Ha pubblicato per la collana i tipi delle edizioni Baldini e Castoldi il libro Breve Storia Triste del Mondo.