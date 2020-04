Alessia Ferrante: inchiesta sulla morte della giovane influencer

Inchiesta sulla morte della giovane influencer Alessia Ferrante: il decesso è avvenuto mentre stava per essere sottoposta a chirurgia plastica.

La magistratura dovrà fare luce sul decesso di Alessia Ferrante, morta ieri pomeriggio durante un intervento di chirurgia plastica in un poliambulatorio privato di Monopoli. La donna originaria di Bisceglie è andata in arresto cardiaco.

Il tutto è avvenuto subito dopo che le è stata somministrata l’anestesia. Andrà ora chiarito cosa sia successo alla 37enne, figlia di Renzo Ferrante, primo calciatore biscegliese a calcare i campi della Serie A.

Chi era e come è morta l’influencer Alessia Ferrante

L’allarme è stato lanciato dallo stesso poliambulatorio in cui si sarebbe dovuto svolgere l’intervento, che a quanto pare in realtà non è mai iniziato, proprio perché la giovane si è sentita male subito. Quando l’ambulanza è arrivata, per Alessia Ferrante non c’era però più niente da fare. Ora, il pm di turno, Gaetano de Bari, ha ordinato il sequestro della struttura. Sul corpo della giovane donna verrà effettuata l’autopsia.

Indagato per omicidio colposo il chirurgo plastico Francesco Reho, titolare del poliambulatorio di Monopoli. Il suo legale, Gregorio Baldassarre, sottolinea: “Siamo a disposizione degli inquirenti e collaboreremo, come abbiamo già fatto. Il dottor Reho è estremamente dispiaciuto e affranto per l’accaduto”. Il mondo del calcio locale, intanto, si stringe attorno a Renzo Ferrante, che giocò 31 partite di Serie A con la maglia dell’Avellino, e tre stagioni di B tra Lecce e Arezzo, per il grave lutto che lo ha colpito.