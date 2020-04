Per la coppia formata dal cantante Al Bano Carrisi e la showgirl Loredana Lecciso, questo sembra essere un momento felice e sereno, nonostante l’isolamento forzato a causa del Coronavirus.

La showgirl Loredana Lecciso ha raccontato del suo periodo di isolamento a causa del Coronavirus. Lei era abituata a viaggiare tra Lecce e Cellino San Marco, ma non potendo più fare avanti e indietro, ha scelto di trascorrere le settimane di isolamento con l’ex compagno Al Bano Carrisi. Loredana si è aperta sul loro rapporto, che nel corso degli anni ha subito alti e bassi.

Leggi anche -> Al Bano rompe il silenzio: “La verità sul rapporto con Loredana Lecciso, sta con me”

Sul rapporto con l’ex compagno Al Bano, Loredana Lecciso annuncia: “Stiamo bene, anche i nostri figli sono felici. Questo è un periodo sereno“. Nonostante i momenti difficili che hanno passati, Al Bano e Loredana sono ancora legati da un profondo affetto e dal rispetto reciproco. In molti ipotizzano anche che possano essere tornati insieme, ma per ora non ci sono conferme da parte della coppia. Loredana, spesso ospite in programmi come Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso, ha ammesso più volte di non sentirsi minacciata dal ‘fantasma’ di Romina Power nella sua storia con Al Bano Carrisi. Recentemente, Loredana ha dichiarato: “Siamo di nuovo insieme e sereni, ma sarebbe stato bello che venisse in un’altra dimensione, senza l’emergenza Coronavirus fuori“.

Leggi anche -> Al Bano | “In quarantena ho riscoperto le cose vere”

La quarantena serena di Al Bano e Loredana Lecciso

Nelle ultime ore Al Bano ha dichiarato che con l’ex moglie Romina Power è in armonia e ha detto che “non ne può più” del gossip intorno al ‘triangolo’ che lo vede coinvolto con l’ex moglie e l’ex compagna. Nonostante né il famoso cantante, né Loredana Lecciso hanno confermato il ritorno di fiamma, è certo che i due adesso sono insieme ai figli e che stanno passando un periodo molto positivo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!