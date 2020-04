Vittorio Colao, chi guiderà Fase 2 dell’emergenza Coronavirus – VIDEO

Chi è Vittorio Colao, l’ex amministratore delegato di Vodafone probabilmente guiderà la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

Vittorio Colao è in pole position per sedere al vertice del gruppo incaricato dal governo guidato da Giuseppe Conte per la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

L’ex amministratore delegato di Vodafone dovrà studiare insieme al suo team di supporto le ricette per uscire dalla crisi scatenata dall’esplosione dell’epidemia.

Il nome di Vittorio Colao era già emerso nel corso della primissima parte della crisi legata al Coronavirus in Italia, ma poi gli venne ‘preferito’ Domenico Arcuri. Colao, bresciano d’origine, ha lavorato per Morgan Stanley a Londra, e poi negli uffici milanesi di McKinsey & Company. Già direttore generale di Omnitel, nel 2004 diventa ad di Rcs MediaGroup. Poi nel 2006 il ritorno a Vodafone, dove resta per 12 anni. Ha ricoperto il ruolo di ad del gruppo a partire dal 2008.