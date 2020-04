Uomini e Donne, Pamela Barretta dichiara: “Ho ricevuto minacce di morte”

La corteggiatrice di Uomini e Donne Pamela Barretta fa un annuncio choc. Dichiara di aver ricevuto minacce di morte da parte di un uomo che la sta perseguitando.

La rivelazione di Pamela Barretta lascia i fans di Uomini e Donne a bocca aperta. Prendendo la parola sul suo profilo Instagram, attraverso una serie di video, la corteggiatrice rivela di essere perseguitata da un uomo, il quale l’ha anche minacciata di morte. “Da novembre c’è una persona che mi perseguita. Finora ho lasciato sempre perdere finché non mi sono arrivate minacce di morte…“, queste parole preoccupano moltissimo i fans.

Leggi anche -> Coronavirus: Uomini e Donne riparte dopo Pasqua | VIDEO

Pamela Barretta, sempre attraverso Instagram, dichiara di essersi già rivolta alla Polizia Postale per denunciarlo, sperando di riuscire a scoprire l’identità dell’uomo. “Ti volevo solo dire che sono dovuta andare alla polizia postale viste le minacce di morte e non so cosa mi potrà succedere, lo sai tu…Ti ho già denunciato, spero che la polizia postale scoprirà chi sei prima che tu mi faccia qualcosa…“. Oltre ad aver attaccato nelle scorse ore Stefano Torrese, Pamela rivela anche di aver ricevuto negli scorsi mesi numerosi messaggi da parte dello stalker in cui viene calunniata e diffamata. Fino ad oggi non aveva mai fatto nulla, ma da quando sono arrivate le minacce di morte ha scelto di non tacere più.

Leggi anche -> Uomini e Donne, la dedica di Andrea Cerioli ad Arianna: “Prepara la valigia”

Sembra che, dopo aver pubblicato queste storie, lo stalker si è fatto nuovamente vivo con Pamela Barretta e lei lo ha rivelato sul suo profilo: “Ho pubblicato le storie circa dieci minuti fa e hai già visualizzato le storie. E hai pure risposto…Avrai anche un dito veloce, ma non la mente così scaltra e veloce come la mia…“. Quella escogitata è stata una trappola ben riuscita per la persona in questione che, avendo risposto alle storie, faciliterà la Polizia Postale nello scoprire la sua identità. “Speravo proprio che tu guardassi le mie storie e che rispondessi…Adesso sarà molto più facile arrivare a te…“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!